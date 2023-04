Confalonieri il più assiduo al capezzale di Berlusconi: oggi la quinta visita (una al giorno)

Il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, è arrivato nel primo pomeriggio all’ospedale San Raffaele di Milano, dove da mercoledì scorso è ricoverato in terapia intensiva il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Confalonieri, che da giovedì non ha mai mancato una visita, è entrato nel nosocomio passando dall’ingresso di via Olgettina. La sua è stata la prima visita della giornata, poco dopo è arrivato il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo. Al momento i figli del Cavalieri non si sono ancora visti all’ospedale milanese.