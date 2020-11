Confapi Napoli, il presidente Marrone: Crisi Covid, attendiamo fatti concreti

“In questo momento estremamente complesso per il Paese e per la Campania, in particolare, non è semplice trovare una soluzione che vada bene per tutti, ma le chiusure a intermittenza che stiamo vedendo e che le Istituzioni, a tutti i livelli, ci stanno proponendo finiscono solo per diventare un modo meno traumatico per abbandonare al proprio destino gli imprenditori e intere famiglie di lavoratori. Tutti lasciati a combattere per la sopravvivenza, senza alcun rispetto per i sacrifici di anni e anni”. Lo ha detto Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli. “Molte attività – sottolinea Marrone – stanno chiudendo perché non riescono più a mantenere la gestione in mancanza di entrate e con lo spettro, costante, di un lockdown totale. E altre sono destinate a seguire lo stesso percorso. Parliamo di imprenditori che sono padri di famiglia e datori di lavoro di altri padri di famiglia che vedono nella chiusura delle proprie imprese l’unica alternativa possibile a una incertezza che regna sovrana”. L’altro volto di una emergenza Covid-19, che “non è solo quella sanitaria, che dev’essere certamente risolta con tutte le energie e le risorse possibile, ma che sta anche nella richiesta di aiuto di chi è ancora in attesa di quei supporti economici promessi dalle istituzioni, per il momento rimasti lettera morta”. “Attendiamo – conclude il numero uno di Confapi Napoli – il rispetto delle promesse con fatti concreti semplici e diretti”.