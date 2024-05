Confartigianato, viaggio nella mobilità green. In auto elettrica da Vicenza a Palermo. Domani a Napoli

Carenza di manodopera specializzata, bassa dotazione di infrastrutture dedicate: sono alcuni degli ostacoli alla mobilità green evidenziati in un rapporto che Confartigianato presenta in occasione di ‘Sostenibilità in tour’, il viaggio che da oggi fino al 20 maggio esplorerà le sfide e le opportunità legate alle nuove tecnologie dei veicoli, alla pianificazione urbana, alle infrastrutture, all’impatto sull’attività delle imprese, sull’occupazione e sugli stili di vita dei cittadini. Il viaggio, iniziato stamane da Vicenza, tocca in serata Roma, e prosegue da domani al 20 maggio in 4 tappe: Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo. Un team di Confartigianato, a bordo di due auto elettriche, attraverserà strade e autostrade del Mezzogiorno per verificare la qualità delle infrastrutture a disposizione (diffusione delle colonnine di ricarica, efficienza della rete elettrica) e, nel corso di convegni ed eventi organizzati da Confartigianato a Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo, incontrerà imprenditori, esperti del settore e stakeholder locali per discutere delle soluzioni di trasporto ecologiche e innovative per una mobilità più verde e inclusiva. ‘Sostenibilità in tour’, organizzato con la main sponsorship di Intesa Sanpaolo, è tra le iniziative che Confartigianato promuove nel corso dell’anno per accompagnare gli artigiani e le piccole imprese nella transizione green e costruire un modello di sviluppo economico rispettoso dell’ambiente.