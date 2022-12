Confassociazioni lancia la piattaforma Italia competente: domani la presentazione al Senato

“Nuove realtà nascono in Confassociazioni. Domani 15 dicembre alle ore 16 presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica presentazione di Italia Competente”. Lo ha dichiarato in una nota Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni. “Sappiamo bene che l’Italia è un Paese strano, nascosto e seduto – ha continuato Deiana – ma anche un Paese straordinario che ha bisogno di essere di servizio del mondo per creare condizioni di pace, produrre maggiore ricchezza e benessere per tutti. E sicuramente ci sono tutte le carte in regola in quanto, secondo noi, è il più grande snodo culturale e competente nel mondo del futuro, quello dell’umanesimo digitale. Da qui la nascita di Italia Competente by Confassociazioni la piattaforma su cui trovare una rete di persone che trova nel “noi” e nella “competenza” la spinta forte per diventare, di nuovo, “azionisti” del Paese”.

“Indubbiamente è una sfida complessa ma sincera – ha proseguito il Presidente di Confassociazioni – perché è necessario investire piuttosto che chiedere. Donare piuttosto che ricattare. Essere piuttosto che avere. Un compito difficile per tutti tranne, forse, per chi come noi di Confassociazioni, ha un bene molto prezioso: le competenze applicate, il vero potere di questo millennio. Ecco la chiave di fondo di Italia Competente: il futuro di questo Paese deve essere un sapere reso concretezza ed efficacia”.

“La new entry di Confassociazioni che sottolinea e concretizza il valore delle competenze di ogni persona che desidera entrare a far parte della piattaforma – ha concluso il Presidente Angelo Deiana – sarà il primo protagonista della Conferenza stampa di giovedì pomeriggio al Senato (sala Caduti di Nassirya ore 16.00). Cui seguiranno altre novità foriere di un 2023 ancora più performante”.