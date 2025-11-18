Confcommercio alla Regione: Distretti del commercio, finalmente si parte

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’intervento della Regione Campania a sostegno dei progetti dei Distretti del Commercio – è il commento di Pasquale Russo, Presidente Confcommercio Campania, sull’emanazione da parte della Regione dell’Avviso Pubblico per il finanziamento dei progetti proposti dai Distretti del Commercio – erano 5 anni che sollecitavamo questo provvedimento, fin dal recepimento dei Distretti nella normativa regionale sul Commercio, avvenuto dietro nostro impulso e dopo un lungo lavoro di convincimento. Infatti i Distretti nascono idealmente nel sistema Confcommercio, essendo stati introdotti per la prima volta in Lombardia grazie alle proposte progettuali della Confcommercio. I Distretti – prosegue Russo – possono diventare un efficace strumento di rigenerazione urbana, grazie alla partnership tra Comuni ed Organizzazioni imprenditoriali. Nelle Regioni del Nord dove sono operativi da tempo, sono state realizzate operazioni di marketing territoriale, di rigenerazione di centri urbani degradati e di valorizzazione di risorse turistiche finora trascurate grazie alla collaborazione tra pubblico e privato.Secondo l’ultima ricerca di Confcommercio, entro il 2035 si rischia la desertificazione commerciale delle nostre città. I Distretti possono essere uno degli strumenti per impedire questa deriva, che snaturerebbe i nostri centri urbani. E’ un modello virtuoso che deve funzionare anche in Campania e faremo ogni sforzo per realizzarlo, garantendo il nostro contributo in termini di progettualità e non solo”.