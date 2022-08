Confcommercio, contro il caro bollette anche in Campania luci spente per 15 minuti

Confcommercio invita tutti gli esercenti a spegnere le luci delle loro attività domani mercoledi’ 31 agosto, a partire dalle ore 12 e per 15 minuti, in occasione della conferenza stampa che si terra’ a Roma sull’impatto del caro energia. “L’obiettivo – fa sapere Confcommercio – e’ di sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica rispetto alla crescita inarrestabile del costo dell’energia che si sta abbattendo in modo drammatico sulle imprese del terziario di mercato, dei servizi e della distribuzione moderna”. ”

Anche Confcommercio Campania, con la sede provinciale di Salerno, fa sentire la propria voce. “Sarà l’occasione – si egge in una nota – per sottoporre alla politica e alle istituzioni l’urgenza di intervenire a sostegno del comparto, con aiuti adeguati alla gravità del momento, avanzando le richieste e le proposte per far fronte alla crescita inarrestabile del costo dell’energia. Si tratta di un’iniziativa congiunta alla quale parteciperanno, oltre a Confcommercio, tutte le sigle della grande distribuzione”.