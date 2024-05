Confcommercio, da lunedì incontri con i leader di partito in vista delle Europee

“In vista delle elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno, il consiglio generale di Confcommercio, riunito in seduta permanente e formato da circa 70 presidenti in rappresentanza delle 700 mila imprese associate, dei territori e delle federazioni del sistema confederale, incontrerà lunedi 13 e martedi 14 maggio i rappresentanti dei principali partiti con l’obiettivo di proseguire e rafforzare il dialogo con le forze politiche e ascoltare le proposte, i programmi, le idee dei partiti che si candidano a formare il nuovo Parlamento europeo”. Lo si legge in una nota secondo cui gli incontri inizieranno lunedi 13 alle ore 11.00 con Carlo Calenda (Azione), alle ore 16.00 Emma Bonino (+Europa). Martedi 14 alle ore 10.00 interverrà Francesco Boccia (Pd), alle ore 12.00 Antonio Tajani (Forza Italia), alle ore 13.00 Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle), alle ore 14.30 Raffaella Paita (Italia Viva), alle ore 16.00 Maurizio Lupi (Noi Moderati), alle 17.00 Giovanbattista Fazzolari (Fratelli di Italia) e alle ore 18 Claudio Borghi (Lega). In occasione di questi incontri, Confcommercio ha elaborato un documento dal titolo “Per un’Europa competitiva e sostenibile – L’agenda del Terziario” con le richieste e le proposte per sostenere la crescita delle imprese.