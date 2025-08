Confcommercio, Di Porzio: Garantire la sicurezza dei lidi balneari

“È urgente e necessario che si trovi una soluzione per la gestione dei lidi cittadini per portare a termine la stagione balneare in attesa delle nuove gare e dei nuovi futuri assetti. Nel rispetto delle regole, delle normative, delle esigenze di tutti occorre operare con correttezza e cercando di preservare i diritti di tutti i cittadini ma anche degli operatori del settore”. È quanto sostiene, in una nota, il presidente di Confcommercio Napoli Massimo Di Porzio.

“In primo luogo, dobbiamo garantire una ordinata e corretta gestione in questo periodo per offrire adeguati servizi ai napoletani e ai tantissimi turisti che stanno utilizzando i lidi balneari – spiega – Ma non va sottovalutato anche un altro aspetto molto importante che riguarda i lavoratori di questo comparto. Si tratta di circa 300 persone che con la loro professionalità garantiscono servizi e sicurezza. Dopodiché è giusto che le gare vengano attuate, ma è importante che oggi le istituzioni scendano in campo per garantire i diritti di tutti”.

“D’altronde – aggiunge – la proroga delle concessioni demaniali proviene da un ritardo della politica e della PA, che ha continuato a prorogare le concessioni per evitare problemi nell’attesa di chissà che cosa. Questa non può essere una colpa dei concessionari, che sono pronti a fare le gare se qualcuno gli dice come fare. Secondo me è una mortificazione per un imprenditore essere sottoposto ad una gogna mediatica e giuridica semplicemente per deficienze della Pubblica Amministrazione: non è una contrapposizione tra Robin Hood e il Principe Giovanni, non ci sono buoni e cattivi, ma c’è semplicemente un ritardo della Pubblica amministrazione che non può ricadere sulla testa di imprenditori, concessionari che non sono sono ambulanti itineranti, ma autorizzati dallo Stato che garantiscono lavoro, sicurezza e decoro del demanio pubblico”.