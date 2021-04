Confcommercio e Fipe, una app per facilitare le riaperture. Mercoledì 28 presentazione online

Confcommercio e Fipe Campania, grazie alla partnership avviata con QrAccessApp, metteranno gratuitamente a disposizione dei propri soci una App per il tracciamento semplice e veloce dei clienti al ristorante, come previsto dalle norme di prevenzione del Covid, per dare un valido contributo alla rapida riapertura dei propri associati, salvaguardare la salute e la privacy dei clienti e progredire nella lotta alla pandemia nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Il funzionamento di QrAccessApp è particolarmente semplice: è sviluppata in due App, una che gli avventori (user) potranno installare sui propri dispositivi mobili ed una seconda da installarsi sui dispositivi dei responsabili di locali/aziende o istituzioni (owner).

Tramite le due App e l’uso di codici QR autenticati, il gestore può scansionare il codice dell’avventore “con un solo click”, senza bisogno di contatti fisici, registri, penne, archivi, eccetera. Naturalmente tutto il processo viene automaticamente cifrato e i dati scambiati vengono conservati per il solo periodo previsto dalla legge.

La privacy è assoluta: nessuno, lungo la catena, avrà modo di vedere i dati dell’avventore in chiaro.

La salute è protetta: in caso di contagio avvenuto nel locale l’avventore potrà essere informato rapidamente.

La normativa è rispettata: in caso di contagio le Autorità Competenti potranno avere i dati di accesso relativi al periodo dell’evento.

Gli esercizi commerciali faranno un passo avanti nella gestione digitale del proprio locale, ma soprattutto saranno in regola con le normative, non avranno la responsabilità della gestione dei dati e potranno giovarsi delle statistiche relative ai contagi nel proprio locale.

QrAccessApp sarà presentata in un Webinar aperto a tutte le imprese della ristorazione, che si terrà mercoledì 28 aprile alle ore 15,30. L’Iscrizione è gratuita.

Per prenotare la partecipazione al webinar occorre inviare una mail a comunicazione@confcommerciocampania.it

Link al video youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HWyxWk_ZVpg