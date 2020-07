Confcommercio, in Campania accordo sui contratti a tempo determinato

Grazie all’Accordo Territoriale siglato da Confcommercio Campania con le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, le aziende operanti nei comuni a vocazione turistica di tutta la regione Campania potranno effettuare assunzioni a tempo determinato per gestire i picchi di attivita’, senza dover rispettare il limite del 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unita’ produttiva”. Cosi’ in una nota di Confcommercio. “In pratica le aziende operanti nei comuni a vocazione turistica che devono gestire picchi riconducibili a ragioni di stagionalita’, potranno stipulare contratti a tempo determinato senza alcun limite, anche se non esercitano attivita’ stagionale. L’accordo consente alle aziende di poter gestire in maniera piu’ flessibile e consona all’attivita’ aziendale i periodi di attivita’ piu’ intensa, nei quali c’e’ bisogno di un incremento momentaneo del personale”. Lo ha dichiarato il direttore generale di Confcommercio Campania Pasquale Russo. L’Accordo avra’ vigore sino alla data del 30 giugno 2021 e riguarda esclusivamente le aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l’Italia con le predette Sigle Sindacali. Pertanto sono escluse da tale previsione le aziende che applicano il CCNL settore Turismo.