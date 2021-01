Confcommercio, monito alla Regione: Rispetto delle regole, necessario rimanere in zona gialla

Confcommercio esprime “preoccupazione per la situazione legata al Covid per quanto riguarda la sopravvivenza delle imprese in Campania”.

“È necessario – si legge in una nota – che tutti rispettino rigorosamente le regole: gli esercizi commerciali con il rispetto degli orari per evitare un conflitto tra negozianti, bar e ristoranti, per esempio, ma è necessario che le forze di polizia garantiscano un maggiore controllo sulla pubblica via proprio per tutelare i cittadini e le stesse imprese che rischiano di essere danneggiate da assembramenti irregolari. Allo stesso tempo Confcommercio chiede alla Regione Campania il rispetto delle indicazioni del governo nazionale che per quanto riguarda la diffusione del contagio nella regione e assicuri di rimanere in zona gialla. Ciò è importante per i ristoratori così come per il settore del commercio. Ci aspettiamo che il governatore De Luca con senso di responsabilità mantenga questa situazione evitando ulteriori restrizioni che per il settore dei pubblici esercizi rischierebbe di essere esiziale. Fin troppe fino a oggi le aziende a rischio usura e di un assalto da parte della criminalità organizzata. Uno ulteriore stretta immotivata e che vada contro le indicazioni del governo rappresenterebbe una incomprensibile vessazione nei confronti delle imprese, che in alcuni casi potrebbe anche provocare disordini e manifestazioni scomposte da parte di singoli che vivono una grave situazione di difficoltà. In conclusione Confcommercio dunque chiede che tutti rispettino le regole secondo i propri ruoli sia le istituzioni che le forze dell’ordine e ovviamente le imprese che certamente faranno responsabilmente la propria parte”.