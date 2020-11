Confcommercio Napoli, della Corte: Chiaia, il Comune fermi quel cantiere: colpo di grazia per lo shopping

“La crisi Covid, il crollo della Galleria e adesso anche i lavori di ripavimentazione rischiano di distruggere definitivamente il commercio a Chiaia. Il Comune deve fermarsi immediatamente e convocarci per concordare tempi e modi di lavori che non sono certamente urgenti dopo anni di abbandono”. È l’appello di Carla della Corte, presidente di Confcommercio Napoli in riferimento all’ipotesi di aprire i cantieri di ripavimentazione di via Morelli, via Arcoleo e via Gaetani proprio nei pressi della Galleria Vittoria chiusa da settimane. “La situazione è drammatica per i commercianti che hanno fatto investimenti per migliaia di euro e hanno i magazzini pieni di merce invenduta. Non ci aspettiamo un aiuto dal Comune ma pretendiamo almeno di essere ascoltati e di concordare lavori che vanno ad incidere pesantemente sul commercio. La gente già oggi non fa shopping nel salotto buono della città anche per il timore del traffico dovuto alla chiusura della Galleria Vittoria. Se apriranno i cantieri vorrà dire dichiarare guerra al commercio murando praticamente un intero pezzo di città. Non possiamo più tollerare questo disinteresse e chiediamo di incontrare urgentemente i responsabili amministrativi del Comune che programmano i lavori in questi periodi così difficili”, ha concluso Carla della Corte.