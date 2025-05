Confcommercio Napoli, Porzio: La malamovida non si combatte punendo bar e ristoratori

“Siamo fermamente contrari a misure improvvisate e punitive per bar e ristoranti, e del tutto inadatte a risolvere il problema degli schiamazzi e della malamovida”: ad affermarlo è Massimo di Porzio, presidente di Confcommercio Napoli, commentando le notizie apparse riguardanti limitazioni agli orari di vendita ed all’utilizzo dei dehors che sarebbero state proposte dagli uffici del Comune di Napoli. “I rumori molesti non provengono certo dagli avventori seduti ai tavolini dei dehors, anzi è il contrario: lo svolgimento ordinato delle attività di ristorazione in spazi regolamentati è un argine al caos. Perciò sarebbe un autogol obbligare i locali a sgomberare i dehors entro mezzanotte: proviamo ad immaginare cosa vorrebbe dire desertificare la città prima di mezzanotte, specie nel periodo estivo,e quale sarebbe il danno all’immagine turistica ed all’attrattività della città? Inoltre, in passato sono stati già adottate limitazioni orarie alla vendita per asporto che non hanno prodotto alcun effetto. È appena il caso di ricordare che l’ordinanza citata In un articolo apparso oggi sulla stampa cittadina è stata annullata dalla IV sezione civile del tribunale di Napoli. Noi imprenditori della ristorazione abbiamo tutto l’interesse a lavorare in un contesto tranquillo ed ad avere rapporti sereni con i residenti, e siamo disponibili ad ogni forma di collaborazione, che però non scarichi con provvedimenti inefficaci il peso della gestione dell’ordine pubblico sulle nostre spalle”, ha concluso di Porzio.