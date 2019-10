Confcommercio, Napoli: Rettifilo abbandonato, 100 insegne spente per protesta

“Chiediamo al Comune maggiore attenzione per il corso Umberto e in modo particolare per il tratto che da piazza Garibaldi arriva a piazza Nicola Amore e per questo motivo mostreremo la nostra protesta spegnendo le insegne di oltre cento esercizi commerciali stasera alle ore 19.30”. Lo annuncia Loredana Scialo, responsabile del comitato Rettifilo shopping associato a Confcommercio. “Manca una adeguata illuminazione al Rettifilo e cio’ crea grandi disagi legati alla sicurezza e alla promozione di una zona da troppo tempo abbandonata al proprio destino. L’avvicinarsi del passaggio all’ora solare non potra’ che aggravare disagi e pericoli. Una situazione – spiega – ormai insopportabile per i commercianti che quotidianamente vivono una condizione di difficolta’ anche per le condizioni degli alberi abbandonati, oltre che alla grave problematica dei fitti sempre piu’ alti nella zona non piu’ giustificati da una situazione complessa e che non favorisce il commercio nonostante il grande afflusso di turisti”.