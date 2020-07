Confcooperative Campania, il 29 luglio l’assemblea: doveva tenersi a marzo, fu rinviata per il Covid 19

Confcooperative Campania, organizzazione regionale di rappresentanza ed assistenza delle imprese cooperative, rinnova i propri organi sociali. L’assemblea dal titolo “Costruttori di bene comune: innovazione e sostenibilità” si svolgerà, nel rispetto delle disposizioni anticovid, il 29 luglio, a partire dalle ore 16, tramite videoconferenza. A Villa Fernandes, in Portici, via Armando Diaz 144, si riuniranno i componenti del Consiglio di Presidenza uscente per collegarsi insieme tramite piattaforma web con tutti gli altri delegati delle imprese cooperative con diritto di voto. Villa Fernandes è un bene confiscato alla criminalità, ed è gestito da una rete di imprese sociali, enti pubblici, fondazioni ed associazioni. Qui saranno presenti anche il presidente e il direttore generale di Confcooperative nazionale, Maurizio Gardini e Fabiola Di Loreto. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato invitato ad intervenire per un saluto.

Antonio Borea, presidente uscente di Confcooperative Campania, ha commentato: “Avremmo dovuto tenere la nostra Assemblea già a marzo, ma l’emergenza sanitaria e il lockdown ce lo hanno impedito. Al centro del dibattito assembleare abbiamo scelto di mettere l’evoluzione e le declinazioni dell’imprenditoria cooperativa in Campania, oltre la crisi che viviamo. Operiamo in una terra che non si fonda su una cultura cooperativa pur essendo vivace in termini di concentrazione di imprese in forma cooperativa. Questa contraddizione ci richiede degli sforzi, sia come rappresentanti politico sindacali che come imprenditori. Al contempo, però, ci stimola a rincorrere, fino a raggiungerli, dei risultati utili per tutto il movimento cooperativo. La nostra Organizzazione regionale esprime un patrimonio di trent’anni di cooperazione, da sempre interprete dei bisogni delle persone e della società, oltre che pilastro fondamentale del sistema di welfare. Con questo spirito ci prepariamo ai lavori assembleari”.

Confcooperative Campania rappresenta un sistema di imprese che danno lavoro, a vario titolo, a oltre 10.000 persone (la maggioranza assoluta degli addetti, il 56 per cento, sono anche soci delle cooperative in cui prestano lavoro). Il sistema nel complesso ha creato nell’ultimo quadriennio oltre 2.800 nuovi posti di lavoro. La maggioranza assoluta degli occupati fa riferimento alla filiera sociale e sanitaria. Il 29,9 per cento delle aderenti ha un presidente donna. Il 36,8 per cento delle cooperative aderenti è femminile (cooperative con maggioranza soci donne). Il 45,3 per cento del totale dei soci delle cooperative è donna. Le cooperative aderenti e attive nell’ultimo quadriennio hanno registrato performance positive sia sul fronte economico sia su quello strutturale. Il fatturato aggregato è pari a quasi 800 milioni di euro (preconsuntivi 2019). Il settore agricolo e agroalimentare mantiene sempre la leadership in termini di fatturato (con oltre il 40 per cento dei ricavi totali generati dal sistema Confcooperative Campania).