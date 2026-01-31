Confedilizia-Federcasa, intesa per formare amministratori di condominio

La gestione dei condominii richiede competenze sempre più qualificate e costantemente aggiornate. Con questa consapevolezza, Confedilizia ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Federcasa per la formazione degli amministratori condominiali operanti negli enti di edilizia residenziale pubblica, nel corso della Conferenza organizzativa che si è svolta a Napoli. Lo comunica una nota. I contenuti formativi riguarderanno ambiti operativi essenziali, quali la gestione delle assemblee, le procedure di appalto, la programmazione e il controllo dei lavori, nonché gli adempimenti normativi e fiscali. Le attività saranno realizzate su tutto il territorio nazionale e si inseriscono in una prospettiva di collaborazione strutturata e continuativa. Il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha dichiarato: “sono lieto di aver condiviso con il presidente Buttieri la scelta di arricchire il già consolidato rapporto fra le nostre due organizzazioni con un’intesa finalizzata a collaborare sul territorio per la migliore gestione degli immobili nei quali sono presenti abitazioni del sistema Federcasa. Ho piena fiducia che i previsti percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli amministratori consentiranno di accrescere l’efficienza e di prevenire il contenzioso”. Il presidente di Federcasa, Marco Buttieri, ha affermato: “Ringrazio il Presidente Spaziani Testa per la disponibilità, la firma di questo protocollo sancisce una collaborazione già consolidata con la Confedilizia e consente una mirata formazione per le nostre aziende, in particolare per gli amministratori condominiali e per i gestori del nostro patrimonio.”.