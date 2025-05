Conference League, Fiorentina-Betis Siviglia 2-2 ai supplementari: spagnoli in finale

(Adnkronos) – Si ferma in semifinale, per mano del Betis Siviglia, la corsa della Fiorentina in Conference League. I viola, sconfitti 2-1 una settimana fa nel match d’andata in Andalusia, replicano con lo stesso punteggio nel ritorno al ‘Franchi’ al termine dei 90′ regolamentari. Al vantaggio degli spagnoli con Antony al 30′, risponde la doppietta di Gosens al 34′ e al 42′. A decidere la sfida ci pensa al 7′ del primo tempo supplementare la rete di Ezzalzouli. Il Betis affronterà in finale, in programma il 28 maggio a Wroclaw in Polonia, gli inglesi del Chelsea, che superano con un netto 5-1 nel doppio confronto gli svedesi del Djurgarden.