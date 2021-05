Conferenza contro le discriminazioni promossa dal Portogallo

Il sto web dell’Ambasciata portoghese in Italia di cui l’Ambasciatore Pedro Nuno Bartolo , annuncia che si svolgerà il 20 aprile, in modalità digitale, la Conferenza sulla protezione contro la discriminazione razziale e le intolleranze(antisemitismo, xenofobia e antiziganismo), iniziativa promossa dalla Presidenza Portoghese del Consiglio Europeo in collaborazione con il Programa Nunca Esquecer. La lotta contro tutte le forme di discriminazione è una priorità della Presidenza Portoghese, impegnata nella promozione dei diritti umani e nella salvaguardia dei diritti umani. Questa conferenza di alto livello si inquadra in un insieme di iniziative della Presidenza relative alla promozione dei valori europei della democrazia, tra cui il decimo anniversario della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, il Dialogo informale sull’Integrazione, entrambi ad aprile, o la conferenza di alto livello sullo Stato di Diritto e Diritti Umani di maggio. Si inserisce, poi, in un insieme di iniziative intraprese a livello UE (Piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025 e l’organizzazione di un Vertice contro il razzismo (19 marzo); Dichiarazione del Consiglio sulla lotta all’antisemitismo), così come a livello regionale e internazionale, specificatamente nel contesto delle Nazioni Unite.