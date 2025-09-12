Conferenza degli addetti scientifici e spaziali, la terza giornata a Napoli con il ministro Tajani

La terza giornata dell’edizione 2025 della Conferenza degli Addetti scientifici e spaziali ed esperti agricoli, sara’ aperta oggi a Napoli dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Per celebrare i 2500 anni dalla fondazione della citta’, dopo la Stazione Zoologica Anton Dohrn, il Dipartimento di Agraria dell’Universita’ Federico II nella Reggia di Portici e la Scuola di Medicina e Chirurgia della stessa Universita’ presso il Campus di Scampia, oggi e’ l’Osservatorio Astronomico dell’Inaf di Capodimonte ad ospitare i 62 addetti che operano nel settore della scienza e della ricerca, componenti della rete della diplomazia scientifica della Farnesina nel mondo.

Tra i vari obiettivi della Conferenza – oltre a valorizzare una serie di eccellenze italiane quali la sicurezza nella ricerca, l’innovazione nel settore agroalimentare, lo spazio e le biotecnologie – vi e’ anche quello di creare nuove sinergie tra istituzioni, mondo scientifico e industriale, attraverso l’integrazione della ricerca scientifica nell’attivita’ di promozione dell’Italia all’estero e di sostegno all’export. La diplomazia scientifica e’ parte integrante dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, assicura la competitivita’ delle nostre imprese e garantisce la valorizzazione all’estero del nostro sistema di ricerca e innovazione, rafforzando l’immagine dell’Italia quale leader internazionale e destinazione privilegiata per l’attrazione di talenti e investimenti nei settori ad alto contenuto tecnologico.

Alla sessione istituzionale, insieme al Ministro Tajani, saranno presenti anche il Ministro dell’Universita’ e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il Vice Ministro Edmondo Cirielli, che consegnera’ premi ai migliori ricercatori italiani all’estero, a coloro che hanno fondato start-up italiane di successo all’estero e alle donne che si sono distinte nella ricerca scientifica. L’ultima giornata della Conferenza prevede anche sessioni dedicate al calcolo quantistico e supercalcolo, alle sfide e opportunita’ dell’intelligenza artificiale e della sicurezza cibernetica, oltre alla presentazione di una guida turistico-astronomica dedicata a Napoli, realizzata da Inaf e Maeci.