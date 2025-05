Conferenza Stampa dei partiti di centro destra di presentazione del candidato sindaco di Giugliano, Giovanni Pianese

Lunedì ore 11.30 in Piazza Gramsci, presso lo Chalet del Centro,,si terrà la conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco di Giugliano in Campania, Avv. Giovanni Pianese. Parteciperanno i responsabili provinciali dei principali partiti di coalizione di centro destra: Francesco Mallardo, presidente provinciale Nuovo PSI Avv.Antonio Dell’Aquila, vice presidente provinciale Udc Domenico Alaia, Consigliere Metropolitano e Vice Coordinatore Provinciale Lega; Angela Russo, Responsabile Organizzativo Lega Regione Campania; Sen. Franco Silvestre, presidente Provinciale Forza Italia; On. Michele Schiano di Visconti, Presidente Provinciale Fdi.