Conferenza sullo Statuto del Contribuente

L’Istituto d’ Istruzione Superiore “Don Geremia Piscopo” Aula Magna – Via Napoli, 57 – 80022 – ARZANO (NA) ha ospitato il 20 Giugno 2024 alle – ore 15,00 – la Conferenza “ STATUTO DEL CONTRIBUENTE La nuova autotutela e il regime di invalidità’ degli atti tributari. In tale conversazioni erano compresi gli Indirizzi di saluto seguenti: Moderazione e relazioni della: Prof.ssa Carmela Ferrara – Dirigente istituto “Don Geremia Piscopo” ; del Prof. Dott. Francesco Cossu – Presidente A.N.T.I. Sezione Campania e Console dello Zambia ; della Dott. Francesco Matacena – Presidente del Consiglio ODCEC di Napoli Nord ; dell’ Avv. Gianluca Lauro – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord ; del Dott. Giuseppe Vitagliano – Presidente AIDC – Napoli Nord ; del Dott. Bruno Miele – Direttivo ANTI Campania; della Prof.ssa Giovanna Petrillo – Il nuovo regime di invalidita’ degli atti tributari ; del Professore Associato di Diritto Tributario dell’ Universita’ degli Studi della Campania – Vanvitelli ; del Prof. Avv. Fabio Benincasa – La nuova autotutela Professore Aggregato Diritto Tributario – per l’Universita degli Studi della Campania – Vanvitelli; del Dott. Francesco Grammatico – Casi pratici Dottore Commercialista – AIDC – Napoli Nord Prof. Avv. Stefano Fiorentino – Somo ivi compreee le Conclusioni del Professore Ordinario di Diritto Tributario –dell’ Universita’ degli Studi di Napoli Parthenope – Segretario ANTI Campania La partecipazione al convegno ha dato diritto a 3 crediti formativi per gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed all’ordine degli avvocati Il Comitato organizzativo/scientifico era composto da : Prof. Francesco Cossu; Prof. Stefano Fiorentino; Avv. Mimmo Napoletano; Dott. Bruno Miele; Dott. Pietro Fragomeni; Dott. Giuseppe Vitagliano