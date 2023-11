Conferenza Unesco, Manfredi: Centri storici a rischio. Nella direttiva si porrà un freno al turismo sfrenato

“Nella dichiarazione finale che è stata negoziata e si completerà in questa tre giorni, con una direttiva che andrà a tutti i governi del mondo, tra i temi affrontati ci sarà anche quello della sostenibilità del turismo”. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervenendo a margine della dell’apertura della conferenza Unesco Cultural heritage of the 21st century che si tiene fino a mercoledì nel Palazzo Reale di Napoli. “Gli Stati – ha spiegato l’ex ministro dell’Università – si debbono dotare degli strumenti per governare i flussi turistici, evitare una turistificazione globale e mantenere le identità dei luoghi. È un tema, che noi viviamo qui a Napoli, molto sentito in tutto il mondo, ed è un argomento che sarà al centro del dibattito”. Napoli ha avanzato una proposta, chiedendo che “ci siano degli strumenti di regolazione dei centri storici – ha anticipato Manfredi – che consentano anche quindi di regolare sia le attività commerciali che residenziali per fare in modo da preservare le identità territoriali ed evitare che le comunità vengano espulse dai luoghi turistici”.