Conferenza Unesco, Mattarella: Evento a Napoli, una scelta felice

“La cornice di Napoli quale sede di questo evento è una scelta felice. Poche città al mondo rappresentano meglio la proficua interazione creata nei secoli tra patrimonio materiale e immateriale”. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato alla tre giorni Unesco “Cultural heritage of the 21st century” aperta oggi nel Palazzo Reale di Napoli. “L’agenzia delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura – aggiunge Mattarella – nasce nel dopoguerra dall’esigenza di una vasta opera di ricostruzione, intesa non solo quale mero ripristino fisico del territorio, ma anche di riscoperta su basi diverse e migliori del rapporto stesso tra esseri umani. Questa esigenza è riflessa nell’atto costitutivo, laddove nell’indicare il mantenimento della pace come obiettivo primario si disegna una stretta correlazione tra cultura, diritti e libertà fondamentali individuo, senza distinzioni né discriminazioni”.