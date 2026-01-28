Confermato per il 2026 il Trofeo Lancia, il via al Ciocco

TORINO (ITALPRESS) – Il 2025 ha rappresentato una pagina storica per Lancia nel mondo delle competizioni, con il ritorno ufficiale alle corse suggellato dalla conquista del titolo piloti e costruttori nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici. Una doppia corona che ha certificato la solidità del progetto tecnico e sportivo e ha rafforzato il ruolo del marchio all’interno del CIAR.

Partendo da queste basi, il Trofeo Lancia è pronto a tornare in grande stile sulle strade dei rally italiani anche nel 2026: protagonista assoluta sarà ancora una volta la Lancia Ypsilon, che nella seconda edizione del campionato firmato dalla Casa di Torino raddoppia la propria presenza.

Accanto alla consolidata Ypsilon Rally4 HF, debutterà infatti la nuovissima Ypsilon HF Racing Rally6, aprendo le porte del Trofeo a una nuova generazione di piloti.

Sarà ancora il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Sarà infatti ancora il CIAR a ospitare le 6 gare del Trofeo Lancia 2026, articolate su 5 eventi di cui uno con doppia gara, seguendo come lo scorso anno le tappe più iconiche del calendario senza perdere d’occhio gli appuntamenti internazionali. Il Rally Il Ciocco saluterà l’avvio del Trofeo Lancia dedicato alla Ypsilon Rally4 HF, mentre il Due Valli vedrà il debutto della novità Ypsilon HF Racing Rally6, da qui in poi i due trofei seguiranno lo stesso percorso.

Sul fronte Rally4, confermato il ricco montepremi che caratterizzato la prima edizione del Trofeo. Sarà premiata sia la classifica assoluta sia le tre categorie previste: Junior, riservata ai piloti under 25, Master, dedicata ai piloti fino a 35 anni, ed Expert, per i piloti oltre i 35 anni. Ogni gara assegnerà premi dedicati a ciascuna categoria, ma soprattutto resta invariato il prestigioso premio finale, che offrirà al Campione Under 35 la possibilità di diventare Pilota Ufficiale Lancia nel 2027, in Italia o in Europa. Sul fronte tecnico, un ruolo chiave sarà giocato dagli pneumatici, con Michelin pronta a introdurre un nuovo prodotto.

La grande novità del 2026 è però l’istituzione della classe dedicata alla Ypsilon HF Racing Rally6, la più piccola delle Ypsilon da competizione: una vera entry level che consentirà l’accesso al mondo dei rally a una platea ancora più ampia. Anche i piloti al volante della Rally6 potranno contare su un montepremi dedicato, strutturato con la stessa formula vincente della sorella maggiore Rally4, con premi gara per gara e un importante premio finale per il campione.

La nuova categoria seguirà il Trofeo negli stessi appuntamenti che vedranno impegnate le Rally4, partecipando a 4 eventi per un totale di 5 gare. Tutti i dettagli del Trofeo Lancia 2026 verranno svelati ufficialmente in occasione del Racing Meeting, in programma il 7 e 8 febbraio alla Fiera di Vicenza.

