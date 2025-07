Confesercenti Campania, accordo con Sos Casa Asta: aiuti alle Pmi indebitate e a rischio usura

E’ stata firmata ieri una convenzione tra Confesercenti Campania e Sos Casa asta per sostenere le imprese in difficoltà finanziaria e sovra-indebitate contro l’usura e la perdita dei beni. “L’89% delle imprese campane – ha spiegato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Napoli e Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – è impegnata con le banche e molto spesso tali aziende non riescono a risolvere i loro problemi economici, cadendo spesso in disgrazia. C’era dunque bisogno di qualcuno che le accompagnasse in un percorso difficile. E così, per non farle cadere nelle mani degli usurai, pericolo costante del nostro territorio, Confesercenti Campania ha pensato a una convenzione con i migliori professionisti in Italia che ci consentono di proteggere gli imprenditori offrendogli la giusta guida, trovare i soldi per poter risolvere il problema che hanno e cercare di portare avanti le loro imprese e le loro economie. Ringrazio Nicola Compagnone, presidente di Sos Casa asta Spa., che grazie a questo accordo metterà a disposizione degli associati Confesercenti la sua squadra di collaboratori con tutto il suo bagaglio di conoscenze”. “L’obiettivo – ha aggiunto Schiavo- è quello di fare in modo che una percentuale di imprenditori non vada in difficoltà e soprattutto, cosa che ci interessa moltissimo, non cada nelle mani degli usurai. Questo perché troppo spesso il primo passo dell’imprenditore in difficoltà è quello di rivolgersi a chiunque gli possa prestare i soldi. E quello che sembra, in quel momento, l’unica soluzione dei suoi problemi è invece l’inizio della morte certa”. Per Nicola Compagnone, presidente di Sos Casa asta, “dietro ad ogni impresa c’è un imprenditore che quasi sempre garantisce la sua iniziativa con beni propri. In caso di difficoltà dell’azienda, il debitore esecutato, cioè l’imprenditore che rischia di perdere il proprio immobile all’asta, è allo sbando perché in Italia non esiste una categoria di professionisti specializzati. Noi di ‘Sos Casa asta S.p.A.’ dal 2007 ci occupiamo di questo mondo e soprattutto nello specifico della difesa del debitore. Siamo promotori della cartolarizzazione sociale, cioè dell’opportunità di comprare i crediti in sofferenza tramite dei fondi e dando la possibilità all’imprenditore di rientrare attraverso delle rate nel corso degli anni”.