Confesercenti Campania alla Bmt: Nella nostra regione 21 milioni di turisti l’anno

In Campania 21 milioni di turisti l’anno. E’ quanto emerso dalla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, che si tiene presso la Mostra d’Oltremare di Napoli sino a sabato 15 marzo. Presente Confesercenti Campania con il presidente Vincenzo Schiavo in testa. “E’ stato un onore accogliere il mnistro del turismo, Daniela Santanchè, intervenuta all’evento inaugurale della Bmt. Con il ministro – ha detto il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo – ci siamo confrontati sulla grande forza del marchio “Campania” che in questo momento, in Italia e nel mondo, è sinonimo di bellezza e accoglienza. Non a caso la Santanchè ha riconosciuto alla Campania un ruolo fondamentale nel comparto turistico italiano”. Il ministro ha visitato lo stand di Confesercenti Campania – Assoturismo. A fare gli onori di casa, insieme a Schiavo c’era Emanuela Augelli, responsabile Aigo/Confesercenti Napoli.Il turismo, al centro dell’importante fiera che coinvolge la Campania e l’intero Sud, è l’argomento sul quale Schiavo, vicepresidente nazionale di Confesercenti con delega al Mezzogiorno, si è soffermato “La nostra regione riesce ad attrarre 21 milioni di turisti all’anno, molti dei quali sono “repeaters”, ossia scelgono di ritornare in Campania perché trovano una qualità alta a un giusto prezzo. Abbiamo ricordato – ha spiegato Schiavo – i tesori del nostro territorio, dai beni archeologici alle meraviglie naturali. Con la Santanchè abbiamo, inoltre, discusso su quanto sia necessario continuare a lavorare affinché gli operatori campani vengano messi nelle condizioni di poter essere competitivi anche in particolari settori del turismo, come quello religioso, studentesco, congressuale e fieristico. Se continuiamo a lavorare in sinergia sulle opportunità derivanti dal grande fascino che esercita la Campania in questo periodo, i numeri possono diventare ancor più lusinghieri”.