Confesercenti Campania-Conflingue: Così tuteleremo una categoria essenziale per la crescita del turismo

Professionisti linguistici e turismo, una sinergia spesso sottovalutata. E’ stato questo il tema al centro de “Il settore linguistico nel turismo”, l’incontro tenutosi stamane presso la sede di Confesercenti Napoli da Conflingue, la Federazione di categoria che è entrata a pieno titolo anche in Confesercenti Campania. La ConfLingue opera in rappresentanza delle figure professionali del settore linguistico: docenti e formatori, interpreti, traduttori, mediatori linguistico-culturali, ecc. Un settore che in Italia, secondo le stime della Federazione, conta almeno 30 mila professionalità specializzate, anche se ancora manca un censimento ufficiale. Bianca Tino, già referente nazionale, ha assunto anche l’incarico di coordinatrice di ConfLingue Campania. “ConfLingue è un’altra sfida raccolta da Confesercenti Campania – ha dichiarato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno– per tutelare tutti quei professionisti del settore linguistico che tutti i giorni si impegnano per il turismo e non solo. Saremo un punto di riferimento per tutti loro che rivestono peraltro un ruolo fondamentale nell’economia del nostro territorio. Confesercenti si impegnerà a fondo per tutelare il loro percorso lavorativo e, contestualmente, per cercare nuovi sbocchi che consentano di utilizzare al meglio le loro conoscenze. Sarà per me un onore vedere la crescita della vostra categoria all’interno di Confesercenti che rappresenta una palestra di opportunità. Adesso, anche in Campania, i professionisti del settore linguistico hanno una casa. Ringrazio Mauro Maggi, coordinatore nazionale della verticale, e Bianca Tino, che certamente svolgerà un ottimo e prezioso lavoro”.

Il Coordinatore Nazionale ConfLingue Mauro Maggi, collegato in videochat, si è detto soddisfatto per questo sostegno campano. La Coordinatrice Campania ConfLingue/Confesercenti Bianca Tino ha, infine, affermato: “Confilngue – ha affermato la Coordinatrice Campania ConfLingue/Confesercenti Bianca Tino – è l’unica federazione esistente delle professioni del settore linguistico quali interpreti, traduttori, insegnanti, formatori. ConfiLingue è un’associazione politico-sindacale che ha come obiettivo principale quello di dare un’identità univoca a chi opera con competenze linguistiche. Solo unendoci possiamo acquisire quella visibilità di cui necessita la nostra condizione professionale che attualmente non è né riconosciuta né regolamentata. Ringrazio il Presidente Vincenzo Schiavo per averci aperto le porte di Confesercenti Campania. La sua dinamicità è molto simile alla mia: crediamo entrambi che non debba passare troppo tempo tra il pensare e il fare”.