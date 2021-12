Confesercenti Campania dona 250 “bauletti della solidarietà” alle famiglie povere di Napoli

Confesercenti Napoli e Campania conferma la dolce tradizione di stare al fianco di chi ha bisogno anche in occasione del Natale 2021. Dopo le iniziative con la Caritas (la “Pizza solidale” del novembre 2020) e con la Comunità di Sant’Egidio (la “Lasagna Solidale” del dicembre 2020), domani, 23 dicembre, ha in programma di consegnare 250 “bauletti della solidarietà” alle famiglie indigenti della città di Napoli. L’iniziativa avverrà attraverso l’opera caritatevole di S.E. Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli.

Il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, consegnerà infatti domani a Don Mimmo, in udienza privata, i primi 200 “bauletti della solidarietà” donati dal Gruppo Marican della famiglia Canciello. La consegna avverrà alle 11 alla Diocesi di Napoli, presso la sala degli affreschi della Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova.

L’arcivescovo di Napoli ha individuato le zone della città più bisognose e saranno le parrocchie di tali aree a consegnare materialmente questi doni alle famiglie indigenti. Alle 13, poi, altri 50 “pacchi” verranno consegnati da Confesercenti, presso la sede di via Toledo, ad altre 50 famiglie povere individuate da Madre Giovanna De Gregorio, Superiora Generale delle Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucaristia di San Gregorio Armeno.

«Le nostre imprese – commenta Vincenzo Schiavo- sono da sempre al fianco dei meno fortunati. Siamo felici, attraverso questi doni offerti dal Gruppo Canciello, di poter regalare un piccolo momento di serenità e un sorriso per Natale alle famiglie napoletane in difficoltà. Ogni anno proviamo a dare una mano alle persone bisognose, liberando la spiritualità e la passione che sostengono al nostra associazione. E’ un modo anche per ricordare che chi fa impresa, anche in momenti difficili post pandemici, si ritiene comunque fortunato rispetto a chi non ha più un’attività lavorativa o rispetto a chi si trova senza lavoro. Le imprese di Confesercenti non pensano solo alla loro attività e a scongiurare nuove chiusure: sono e siamo consapevoli di dover aiutare chi ne ha bisogno. E’ un dono che facciamo agli altri ma prima ancora lo facciamo alla nostra coscienza».

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sensibilità mostrata dalla famiglia Canciello (i cui titolari Ferdinando e Angela saranno presenti all’incontro di domani con l’arcivescovo Battaglia) che con il Gruppo Marican, attraverso Vega Food, brand di eccellenza del comparto enogastronomico, ha messo a disposizione, appunto, di Confesercenti Campania i 250 “bauletti della solidarietà”, con prodotti natalizi di alta qualità artigianale. Il Gruppo Marican rappresenta un fervido esempio di come si possa fare impresa senza perdere mai di vista il valore della responsabilità sociale.