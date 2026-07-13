Confesercenti Campania in piazza per salvare i negozi di vicinato

Parte domani, 14 luglio, la raccolta firme promossa da Confesercenti Campania a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Fino al 17 luglio saranno allestiti punti di raccolta nelle province di Napoli, Salerno, Avellino, Caserta e Benevento con l’obiettivo di contribuire alle 50mila firme necessarie per portare il testo in Parlamento.

A Napoli il presidio sarà attivo, dalle 10 alle 14, a Largo Berlinguer, nei pressi di via Toledo, con la partecipazione del presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, Vincenzo Schiavo. «I negozi di vicinato rappresentano l’anima delle nostre città e la loro scomparsa priva i cittadini di servizi essenziali. Per questo invito tutti i campani a firmare la petizione», afferma Schiavo.