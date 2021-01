Confesercenti Campania, intesa con la Regione: Prestiti a tasso zero alle Pmi in crisi per Covid e maltempo

Si è tenuto questa mattina un incontro tra l’assessore alle Attività produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello, e il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, per pianificare il futuro delle categorie dei ristoranti e dei bar, messe in ginocchio da Covid, maltempo e crisi economica conseguente. Alla riunione hanno partecipato anche il presidente, Vincenzo Politelli, e il vicepresidente, Mirco Martucci, della Fiepet Campania (Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici, affiliata a Confesercenti stessa). “Abbiamo avuto risposte incoraggianti e costruttive su tutta la linea – esordisce Vincenzo Schiavo -. Mi preme innanzitutto esprimere grande soddisfazione per questo incontro e sinceri ringraziamenti all’assessore Marchiello che ci ha dedicato molto tempo, fornendoci risposte puntuali e precise alle nostre richieste. Insieme alla Fiepet abbiamo fatto il quadro della situazione delle nostre attività”. Vincenzo Politelli ha trasferito all’assessore la disperazione e le esigenze del momento delle imprese della nostra regione. “Un confronto proficuo – ha detto Politelli – , in cui abbiamo riportato le informazioni oggettive sullo stato delle cose. Abbiamo chiesto con forza alla Regione di fornirci risposte chiare e immediate per poter pianificare il futuro delle imprese della ristorazione della Campania”. Confesercenti Campania, che ha chiesto lo scorso 29 dicembre lo stato di calamità naturale per la violenta mareggiata che ha colpito il lungomare di Napoli, ha affrontato insieme alla Fiepet anche gli altri temi di stringente attualità.

“Tre gli esiti essenziali del confronto: entro oggi – spiega il presidente Schiavo – l’assessore ci farà sapere se il 7 e l’8 gennaio i ristoranti e il bar della Campania potranno aprire senza restrizioni, dopo la verifica dello stato dei contagi e in base alle decisioni del governo nazionale. Inoltre, c’è la promessa che verranno forniti ai nostri esercenti, a breve e medio termine, prestiti e finanziamenti garantiti dalla Regione, che si farebbe carico di coprire gli interessi e le spese. Ci saranno dunque alcuni ‘bullet’ a 12 mesi che metteranno in condizioni le nostre imprese di avere un cash flow immediato per riaprire e riattivare la loro economia e quella della Campania. Infine, e non è da poco, entro il 7 la giunta riceverà il conteggio dei danni derivanti dal maltempo dai vari comuni. Dopodiché chiederà al Governo lo stato di calamità naturale o comunque saranno chiari quali e quanti saranno gli aiuti economici destinati alle nostre attività per ricostruire”.