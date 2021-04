Confesercenti Campania: Riapertura dei centri estetici, finalmente. Si smetterà di alimentare l’abusivismo

“Soddisfazione” viene espressa da Nicola Diomaiuta, presidente dell’area Immagine e benessere di Confesercenti Campania, per l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca relativa alla riapertura, con il ritorno in zona arancione, di attività commerciali e servizi alla persona permessa dalle ore 7 alle ore 21,30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale. “Finalmente dopo settimane di chiusura – dichiara Diomaiuta – possiamo confermare con soddisfazione la possibilità di accogliere gli impazienti cittadini che aspettavano la riapertura di centri estetici, parrucchieri e di tutto il settore beauty. Ovviamente gli esercizi commerciali avranno l’obbligo di non abbassare la guardia e continuare nelle proprie strutture ad offrire i propri servizi migliorando la flessibilità degli orari di apertura, e soprattutto limitando la permanenza dei clienti nei propri locali, adeguati con tutti i dispositivi di sicurezza previsti. Si delinea così anche una nuova apertura contro l’abusivismo, che è stato un argomento caldo in questi periodi di chiusura”.