Confesercenti Campania scrive al Prefetto: Il caos nella riapertura dei negozi? Il decreto è poco chiaro

Il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo ha inviato questa mattina una lettera al Prefetto di Napoli, Marco Valentini, per chiedere comprensione e tolleranza da parte delle forze dell’ordine in merito alla riapertura dei negozi (specie abbigliamento e calzature), per ora oggi ancora vietata in Campania. La scarsa chiarezza e la notevole confusione derivante dal Dpcm annunciato ieri dal Governo sta, infatti, disorientando le attività commerciali. “Signor Prefetto – si legge nella missiva – le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rilasciate in diretta ieri sera, illustrative delle misure contenute nel Dpcm approvato nella stessa giornata, hanno – non volendo – creato confusione e disagi agli operatori commerciali, soprattutto a quelli dei settori dell’abbigliamento e delle calzature, chiusi in queste settimane di zona rossa nella nostra Regione. L’affermazione, con relativo cartello esplicativo, dell’apertura da oggi di tutti i negozi in tutta Italia ha creato, in una categoria già duramente colpita dalle conseguenze della pandemia in atto, speranze, aspettative e dubbi interpretativi». Schiavo, scrivendo al Prefetto, pertanto chiede: «Temendo che qualche imprenditore, forte di questa affermazione, possa aprire in tutta buona fede la propria attività nella giornata di oggi, Le chiediamo – prosegue nella lettera – di diramare una nota alle forze dell’ordine, tenute al rispetto della normativa, che consigli la necessaria comprensione verso le attività nel caso aperte e che si comunichi a chi aprisse la propria attività l’esatta interpretazione della norma, chiudendo l’attività fino alla annunciata, nuova disposizione ministeriale e senza procedere alle dure sanzioni previste».