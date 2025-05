Confesercenti: Con lo scudetto al Napoli mezzo milione di turisti. Per la Campania è un affare da 230 mln

Il boom del turismo “sportivo” è pronto ad esplodere a Napoli e in Campania. Se la squadra di Conte dovesse vincere lo scudetto la ricaduta economica sulla città e sull’intera regione è impressionante. E’ quanto emerge dalle stime del centro studi di Confesercenti Campania. Tra vendita di gadget (stimata la produzione di 1 milione di unità), occupazione delle strutture ricettive, shopping, spesa nei ristoranti e bar si stima, solo per il prossimo week-end, un fatturato di 230 milioni di euro per l’intera regione. “Il nostro centro studi – spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – valuta che nel prossimo fine settimana ci saranno oltre 320mila turisti che soggiorneranno a Napoli e circa 200mila sparsi nelle altre province della regione. Sono attesi oltre mezzo milione di turisti in Campania a fine maggio che, in caso di trionfo del Napoli in campionato, considerando i tifosi e i curiosi, diventerebbero quasi due milioni di persone. Se le previsioni, soprattutto quelle sportive, fossero confermate, tutto ciò genererebbe un fatturato per i vari gadget legati all’evento nella sola città di Napoli di circa 15 milioni di euro in un solo week-end. A questi va aggiunta la fetta di fatturato delle strutture alberghiere (circa 80 milioni di euro) e quella delle attività legate alla ristorazione (circa 39 milioni di euro). Il giro d’affari complessivo in Campania sarà, appunto, di oltre 230 milioni di euro, una cifra davvero impressionante”.

L’eventuale vittoria degli azzurri viene percepita dai tifosi del Napoli, ma anche dagli appassionati di calcio campani e del resto d’Italia, come un evento speciale, unico, a cui nessuno vorrebbe rinunciare, aggiungendo alle bellezze paesaggistiche e storiche della città anche la voglia di immergersi nell’atmosfera di (eventuale) festa. “Qualora il Napoli vincesse lo scudetto, i festeggiamenti – precisa Vincenzo Schiavo- rappresenterebbero una grande ulteriore opportunità per rilanciare l’economia cittadina. Il Napoli per i napoletani è molto di più che una squadra di calcio. Napoli, anche in questo, è una città diversa dalle altre. C’è un’empatia totale e se dopo l’ultima partita di campionato ci fosse qualcosa da festeggiare, Napoli si trasformerebbe per settimane in un teatro a cielo aperto. Moltissimi turisti, specialmente italiani, si sono organizzati per visitare Napoli nel prossimo weekend per approfittare dell’evento. Tutti vogliono raggiungere Napoli per vivere, nel caso, questo momento di bellezza ed allegria e infatti abbiamo avuto conferma che gran parte degli alberghi e i B&B a Napoli sono pieni per l’ultimo fine settimana di maggio. Difficile trovare camere libere anche in provincia”.

L’attesa per i festeggiamenti richiama il boom del 2023, quando la ricaduta economica durò per alcuni mesi. In questo caso potrebbe allungarsi almeno sino al termine del mese di giugno. “L’esperienza vissuta nel 2023, ci induce a credere che la festa per lo scudetto non si consumerà in un solo fine settimana. La vittoria sarebbe “rifesteggiata”- aggiunge il presidente Schiavo- almeno per le prossime 4 o 5 settimane. Confesercenti Campania si augura che questa grandiosa opportunità venga colta in maniera sentita dagli imprenditori, dai cittadini, dai turisti che parteciperanno alla festa. Io sono certo che ancora una volta i napoletani, abituati a vivere con passione i grandi eventi, dimostreranno di essere veri numeri uno che, quando si impegnano, riescono a fare cose straordinarie”.