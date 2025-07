Confesercenti e Marocco, intesa per rilanciare le imprese del Mezzogiorno

Confesercenti ha tenuto oggi un importante incontro istituzionale presso l’Ambasciata del Regno del Marocco a Roma con il Primo Consigliere dell’Ambasciata, Primo Ministro Plenipotenziario Mr. Khalid Atlassi, volto a promuovere un dialogo strategico tra le imprese italiane e quelle marocchine.

Presente, in qualità di vicepresidente di Confesercenti Nazionale con delega al Mezzogiorno e di presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo. “Confesercenti Campania e il comparto del Mezzogiorno sta cercando nuove soluzioni – ha detto Schiavo – per dare nuova linfa alle imprese del sud. L’opportunità di creare canali preferenziali con gli addetti diplomatici ci consente di poter pianificare sinergie commerciali con altre Nazioni e di coadiuvare le nostre imprese nei rapporti con Paesi dove c’è grande sviluppo. Il tutto è finalizzato a migliorare l‘economia del nostro territorio campano e del Mezzogiorno”.

L’iniziativa, realizzata con il supporto del consigliere per i rapporti internazionali Dionisio Sabatino, ha avuto come obiettivo quello di creare nuove sinergie tra i due Paesi, favorendo l’internazionalizzazione delle imprese italiane virtuose in un mercato in forte espansione come quello marocchino.

Il Marocco si conferma, infatti, un partner strategico per l’Italia, grazie a una crescita economica costante e a un contesto favorevole agli investimenti. Il Paese manifesta grande interesse e apprezzamento per l’eccellenza del Made in Italy e per il modello produttivo del Med ITALY.

Italia e Marocco, insieme, possono rappresentare una vera e propria piattaforma economica del Mediterraneo, capace di facilitare l’espansione commerciale e industriale verso i mercati dell’Europa e dell’Africa. L’incontro ha posto le basi per futuri eventi e missioni economiche congiunte, nell’ottica di costruire una collaborazione solida e duratura tra i due sistemi imprenditoriali.