Confesercenti Napoli, il comparto moda va difeso dai dazi, occorrono aiuti dal Governo

Si è tenuta questa mattina, nella sede di Confesercenti Napoli e Campania, una conferenza stampa dal tema: “Moda del Made in Campania, nuovi mercati, regolarizzazione dell’online e agevolazioni finanziarie per le imprese della Moda”.

“E’ stata una giornata molto importante per il mondo della moda, abbiamo messo a confronto – ha detto Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Napoli e Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno – tutti coloro che nella moda hanno facoltà di sviluppare economia, ovvero i grossisti e i venditori. Una delle esigenze primarie delle imprese della moda di Napoli è avere a disposizione il cash flow. Ebbene Confesercenti Campania è al loro fianco con la cassa del Microcredito per dare supporto agli imprenditori e una disponibilità economica immediata per acquistare capi e nuovi tessuti”. Schiavo ha parlato anche delle battaglie da condurre e da vincere, sempre a tutela delle aziende della moda di Napoli e della Campania. “Ce ne sono alcune fondamentali, all’interno e all’esterno dei mercati. Innanzitutto molti centri all’ingrosso non vendono solo alle aziende ma anche ai privati, al dettaglio, e in questo caso si prefigura una concorrenza sleale che va sanzionata. In più c’è una disparità di modalità e incassi tra la vendita nei negozi sotto casa e quella online che andrebbe regolamentata”. Infine sulla nuova problematica dei dazi. “Dobbiamo tutelare le nostre imprese per i dazi che gli altri paesi vogliono applicare. Abbiamo bisogno di chiedere al Governo Nazionale, all’Unione Europea e alla Regione di defiscalizzare le nostre imprese della Moda, e sono tante, che hanno relazioni ed export con l’estero. La Ue – sostiene Vincenzo Schiavo – dovrebbe garantire una percentuale di defiscalizzazione pari al dazio imposto dagli altri Paesi al di fuori dell’Italia. Non può pesare sugli imprenditori la pressione fiscale straniera, impedirebbe loro di essere concorrenziali nel mondo”.