Confesercenti: Rissa sul lungomare di Napoli, panico tra i tavoli. Istituzioni assenti o litigiose. Speriamo in Draghi

Pochissime persone a passeggio sul lungomare e ristoranti pressoché vuoti. Così si presenta oggi via Partenope all’indomani della rissa tra gruppi di ragazzini che ieri ha scatenato il panico e il fuggi fuggi dei cittadini che erano seduti ai tavolini o in attesa di accomodarsi. “Abbiamo assistito a vere e proprie scene da panico a cui nel 2021 non dovremmo assistere, scene che non dovrebbero succedere ormai – afferma all’Ansa Mirco Martucci, ristoratore e vicepresidente regionale Fiepet Confesercenti – servono regole, più controlli. Ieri sul lungomare erano poche le forze dell’ordine. La situazione è stata sottovalutata – prosegue – nonostante il presidente De Luca aveva chiesto di blindare i luoghi a rischio”. I ristoratori evidenziano che in tanti tra le centinaia di ragazzi che affollavano il lungomare non indossavano la mascherina. “È grave la rissa ma è altrettanto grave il fatto che molti giovani non portavano la mascherina – rimarca Martucci – così questo incubo del covid non finirà mai e a subire le restrizioni poi siamo noi che a fatica stiamo ricominciando a lavorare, anche se solo a pranzo, compiendo uno sforzo enorme per mantenere vive le nostre attività e affinché i nostri dipendenti possano lavorare”. E perché questo “continuo altalenare” tra un provvedimento e l’altro abbia fine, la categoria confida nel presidente del Consiglio, Mario Draghi. “La nostra speranza – aggiunge Martucci – è che il presidente Draghi con la sua autorevolezza detti una linea unica. Serve una voce sola”. Sconcerto anche tra i pochi che oggi sono a passeggio sul lungomare. “Da anni questa città è in balia di queste bande di ragazzini – dice Antono – sembra che a nessuno importi o che sia un fatto inevitabile. Così non si può più andare avanti”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Assunta: “Leggo suo giornali e sento in TV tutti questi genitori che hanno paura di mandare i figli a scuola perché