Confesercenti, Schiavo inaugura una nuova sede a Pomigliano

Inaugurata a Pomigliano (in Via Roma, presso lo studio professionale “Lex, com e Labor”) la sezione locale di Confesercenti, presenti il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo, il sindaco di Pomigliano Gianluca Del Mastro, il presidente Confesercenti Pomigliano Antonio Panico, l’assessore al commercio del comune Domenico La Gatta e tutto lo staff della neonata sezione. “L’obiettivo – ha affermato Vincenzo Schiavo – è quello di stare al fianco delle imprese pomiglianesi. A Pomigliano ci sono 1900 imprese che danno lavoro a circa 7mila persone. Qui c’è un’economia che funziona. La qualità della vita a Pomigliano è buona, ma si può alzare l’asticella perché ci sono uomini e donne di qualità. Il Presidente Antonio Panico, il segretario Adriano Mosca e tutta la squadra di professionisti che abbiamo creato assisteranno e coadiuveranno gli imprenditori del territorio per rendere più forte l’economia locale. Confesercenti sostiene questo tipo di attività perché è fondamentale dare continuità all’economia del territorio. Conosco il presidente Panico già da molti anni, essendo stato vicepresidente di una delle nostre 73 categorie. Collaborando con lui ho avuto modo di apprezzarne lo spessore umano, professionale e la tenacia. Al fianco di Panico, in Confesercenti Pomigliano c’è una squadra giovane e forte di professionisti formata da avvocati, commercialisti e ingegneri, che darà supporto e aiuto continuando a sostenere le imprese proponendosi quale interlocutore serio, preciso e affidabile per imprenditori e amministratori. Il compito di Confesercenti è di sostenere le attività e presentare i progetti giusti al Comune per convogliare le risorse del Pnrr anche su questo territorio”.

“La presenza di Confesercenti a Pomigliano è fondamentale – ha detto il sindaco Del Masto – . La nuova sede è un segnale forte per le imprese del territorio e per la politica che ha così nuovi interlocutori. Tutte le associazioni di categoria, insieme, permettono quel collegamento tra l’amministrazione, che deve dare risposte, che deve offrire servizi, e coloro che invece sono direttamente sul campo a lavorare e che si impegnano in una prospettiva futura di benessere dell’azienda e del territorio. Ci interfacceremo con le aziende grazie alla presenza di Confesercenti sul territorio, che senza dubbio ci trasferirà, avendo il “polso” della situazione, le necessità e le esigenze degli esercenti. L’obiettivo comune è portare a Pomigliano un numero sempre crescente di persone interessate ad assicurare alla città servizi e un’offerta sempre più ampia sotto il profilo economico. Noi crediamo che con Confesercenti si possano trovare soluzioni per una collaborazione fattiva, con riunioni operative settimanali, e che insieme si riesca a guardare avanti anche in una prospettiva di raccolta di finanziamenti alle imprese. Il nostro compito, come amministratori, è quello di fornire servizi, strade, parcheggi, e sicurezza affinché le attività produttive possano restare a lungo sul territorio, convogliando in tal senso persone e indotto. Proveremo inoltre anche a snellire i tempi della burocrazia a favore delle attività del territorio»

Per Antonio Panico “l’inaugurazione di una nuova sede di Confesercenti sul nostro territorio ha un’importanza fondamentale. Era un’assenza ingiustificata per quelle che sono le caratteristiche del tessuto economico di Pomigliano, che nasce con una vocazione industriale e si trasforma in una realtà commerciale, mantenendo tutta la parte industriale, con un bacino di utenza di circa 1.900 imprese. Il nostro obiettivo è quello di fare da collante tra i cittadini, il Comune e la Regione”.

All’inaugurazione erano presenti anche Alessandro De Santis, responsabile sviluppo di Confesercenti di Napoli e Armando Chiantese, cooordinatore regionale e provinciale dei giovani imprenditori.

A completare la Giunta della nascente sezione di Pomigliano di Confesercenti saranno il segretario Adriano Mosca, l’ingegnere Antonio Valentino, (che supporterà le imprese nello sviluppo tecnologico e nell’informatica, in modo da favorire la trasformazione di Pomigliano in “smart city”). Inoltre presso lo studio della sezione, dell’avvocato Fabio Di Gennaro, sarà possibile avere il supporto di qualificati professionisti (in campo legale, fiscale e nella materia del giuslavoro), ovvero di Fabrizio Di Maria, Daniele Pulcrano, Marco Cossentino, Pasquale La Gatta, Nicolo’ Rubino e dello stesso Fabio Di Gennaro.