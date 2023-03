Confidustria Salerno, design per le imprese: venerdì 24 la premiazione delle migliori idee

Venerdì 24 marzo alle ore 18 alla Tile & Design, in via Gramsci 57 a Salerno, avrà luogo la premiazione dei i vincitori dell’ultima edizione di Young Factory Design, il concorso di idee promosso dal Gruppo Design di Confindustria Salerno indirizzato ad architetti, designer, progettisti, esperti in comunicazione e studenti. Giunto alla sua quinta edizione, il concorso prevede l’ideazione di oggetti di design che valorizzino in modo innovativo i materiali delle aziende partecipanti.

Sono tredici le aziende di Salerno e provincia che hanno partecipato a questa edizione chiedendo ai giovani progettisti provenienti da tutta Italia un’idea che avesse le caratteristiche per inserirsi rapidamente nel proprio catalogo di offerta di prodotti/servizi: Mexall Progress di Scafati; Rinaldi Group di Giffoni Valle Piana; Tekla di Sarno; Ciesse di Nocera Inferiore; Hebanon di Nocera Superiore; Fg Industria Grafica di Salerno; Ceramiche Artistiche Giovanni De Maio di Fisciano; Pedone & Tomeo Architects Lab di Battipaglia; Lamberti Design di Cava de Tirreni; MTplex di Salerno; Incoerenze di Pellezzano; Cianciullo Marmi di Nocera Inferiore; Mgr Group di Cicerale.