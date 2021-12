Confimi Campania e Consorzio Suggestioni insieme per l’inclusione sociale

Proficuo e costruttivo appuntamento conviviale promosso da Confimi Industria Campania all’insegna del dialogo tra le parti sociali produttive per l’inclusione sociale con il comune obiettivo dello sviluppo economico ed occupazionale della Campania .

Una variegata platea di affermati professionisti, imprenditori, funzionari, docenti, dirigenti ed artisti, che ha aderito all’invito del presidente Luigi Carfora dell’associazione campana della Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata e del Consorzio Suggestioni Campane, ha avuto modo di ritrovarsi socievolmente in sicurezza nella ampie confortevoli sale dell’Hotel SantAngelo di Pimonte.

Al centro della serata di aggregazione, ma non di assembramento, con l’accoglienza in osservanza delle nuove norme vigenti in materia sanitaria pandemica, sono stati gli scambi di riflessioni, approfondimenti e confronto sui temi del dialogo, dell’inclusione delle parti sociali produttive ed istituzionali, con lo sviluppo di nuove strategie imprenditoriali, illustrate e pianificate dal presidente, per un rinnovato benessere economico e sociale nel segno operoso e virtuoso d’impegno condiviso.

In chiusura di serata, a rendere particolarmente speciale l’incontro, con gli auguri di nuovi e lusinghieri traguardi per il nuovo anno, sono state le melodiose interpretazioni canore dell’affermata artista Anna Capasso accompagnata al pianoforte dal Maestro d’orchestra di fama internazionale Leonardo Quadrini.