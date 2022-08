Confimi Industria Campania, Carfora: Sottrarre le fonti energetiche alle speculazioni del mercato

“Le fonti energetiche sono beni strategici che lo Stato ha il dovere di controllare, di calmierarne i prezzi e di sottrarle alla speculazione del mercato liberista, nell’interesse del bene comune”. Lo afferma il presidente di Confimi Industria Campania Luigi Carfora per il quale, “le aziende piuttosto che limitarsi ad esibire le mega-bollette, quasi a voler giustificare gli aumenti dei loro prodotti nella speranza di ritrovarsi con minor concorrenza, pretendano invece, come chiediamo da tempo, misure decise e rigorose, interventi strutturali, rifiutando la logica dei bonus-mancette che allungano l’agonia delle imprese ma non scongiurano né il rischio fallimento né il crollo del potere d’acquisto delle famiglie”.

Per Carfora “non si tratta di sposare teorie stataliste o assistenzialiste ma di garantire giustizia sociale, proteggere il tessuto produttivo del Paese e il potere d’acquisto degli italiani”.

“Senza un intervento deciso e decisivo del Governo – avverte e conclude il presidente di Confimi Industria Campania – le conseguenze economiche e occupazionali saranno, già a breve, assolutamente catastrofiche, soprattutto al Sud e in Campania”.