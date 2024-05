Confimi Industria Campania, conferenza su semplificazione amministrativa, sviluppo economico e lavoro

Strategie per la semplificazione, amministrativa, lo sviluppo economico e imprenditoriale, e il sostegno all’occupazione: sono questi i temi al centro del focus organizzato da Confimi Industria Campania e Consorzio Suggestioni Campane Promotion per venerdì 17 Maggio alle ore 15 presso la sala “Caduti di Nassiriya” del Consiglio regionale della Campania (Centro Direzionale di Napoli isola F13).

La conferenza, intitolata “Strategie e proposte per lo sviluppo economico e imprenditoriale in Campania e nelle aree interne della Regione: Analisi delle criticità, semplificazione amministrativa, supporto finanziario e prospettive politiche per il sostegno produttivo ed occupazionale”, riunirà autorevoli relatori del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale.

“Affrontare le sfide dello sviluppo economico e imprenditoriale in Campania con una visione d’insieme inclusiva che non tralasci le aree interne della regione”, così Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria Campania e del Consorzio Suggestioni Campane Promotion ha illustrato le ragioni del convegno.

“Tra le sfide principali – ha detto l’organizzatore – si annoverano: la concorrenza del mercato globalizzato, la ridotta marginalità dei profitti aziendali per le PMI di molti settori merceologici di aziende che non si sono internazionalizzate, le esigenti prospettive occupazionali in un mercato del lavoro che richiede sempre più sicurezza e professionalità. Una burocrazia che necessita di semplificazioni, le costanti e progressive pressioni dell’Agenzia delle Entrate, la restrittiva politica creditizia delle banche e la concorrenza sleale delle multinazionali, che rappresentano una seria prova e minaccia per le PMI campane”

La conferenza, introdotta dalla giornalista Brunella Cimadomo, vedrà la partecipazione di:

Luigi Carfora, Presidente di Confimi Industria Campania e Presidente del Consorzio Suggestioni Campane Promotion, che modererà l’evento

Fabio Ramaioli, Direttore Generale di Confimi Industria nazionale che interverrà per gli indirizzi di saluto

Gianluca Cantalamessa, Senatore

Marco Cerreto, Deputato

Felice Casucci, Assessore Semplificazione Amministrativa e Turismo Regione Campania

Francesco Picarone, Consigliere Regionale presidente commissione bilancio e finanze

Francesco Eriberto d’Ippolito, Direttore del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli

Alfonso Maria Cecere, Docente di istituzioni di diritto pubblico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Rosario Napolano, Dirigente Banca Patrimoni Sella

Inoltre, interverranno rappresentanti istituzionali del territorio, tra cui:

Domenico Galia, Presidente nazionale di Confimi Industria Digitale e Consigliere delegato di Confimi Industria nazionale alla Transizione 4.0 e agli Affari Europei,

Francesco Barbato, Sindaco di Camposano,

Antonio Ambrosino, Sindaco di Scisciano, e

Filippo Monaco, Vice-Sindaco e Assessore al Turismo, alla Cultura e valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale della città di Pozzuoli.

L’obiettivo della conferenza è quello di analizzare le criticità, promuovere la semplificazione amministrativa, esplorare il supporto finanziario e discutere le prospettive politiche per sostenere lo sviluppo economico e imprenditoriale in Campania e nelle aree interne della regione. Particolare attenzione sarà rivolta anche alle strategie per contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo a lungo termine della regione.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato invitato a concludere i lavori e non ha ancora confermato la sua partecipazione.

La conferenza rappresenta un’importante occasione di confronto e di condivisione di idee e proposte per stimolare la crescita economica e imprenditoriale in Campania, contribuendo a creare un futuro prospero per la nostra regione.