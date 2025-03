Confimi vara lo Sportello Impresa 5.0: consulenza alle Pmi per la transizione digitale ed energetica

Venerdì 28 marzo (a partire dalle ore 15 nella Sala “don Peppe Diana” del Consiglio regionale al Centro DIrezionale), Confimi Industria Campania e il consorzio Suggestioni Campane Promotion presentano “Sportello Impresa 5.0”, un’iniziativa strategica pensata per accompagnare le imprese nella transizione digitale ed energetica. Lo Sportello, si legge nella nota diffusa dal presidente Luigi Carfora, “nasce con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle aziende che intendono beneficiare delle opportunità offerte dal Piano Transizione 5.0, in sinergia con il precedente Piano Transizione 4.0. Questa iniziativa rientra in una strategia più ampia per sostenere la trasformazione dei processi produttivi, mettendo a disposizione un totale di 12,7 miliardi di euro nel biennio 2024-2025″.

“In particolare- prosegue il comunicato -, il Piano Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria di 6,3 miliardi di euro, si propone di accompagnare le imprese nell’adozione di tecnologie innovative e soluzioni energeticamente efficienti, rispondendo alle sfide delle transizioni gemelle, digitale ed ecologica. L’iniziativa è in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU, volto a ridurre la dipendenza energetica e incentivare la sostenibilità industriale. Un’opportunità unica per le imprese che desiderano affrontare con successo la doppia transizione digitale ed ecologica. Lo “Sportello Impresa 5.0” rappresenterà un punto di riferimento per le imprese, offrendo orientamento, consulenza e assistenza tecnica per accedere ai finanziamenti e cogliere le opportunità offerte dal nuovo piano di transizione. Un’occasione unica per il tessuto produttivo campano e nazionale, per accelerare l’innovazione e rendere le aziende più competitive in un mercato in continua evoluzione”.

Il programma