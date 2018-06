Confimprenditori Avellino, in Prefettura la firma del Protocollo Sicurezza

Si è svolta questa mattina in Prefettura, la seconda riunione operativa che segue il protocollo d`intesa per la prevenzione dei fenomeni predatori in danno degli esercizi commerciali e artigianali, sottoscritto il mese scorso, tra il Prefetto Maria Tirone, con i rappresentanti della Camera di Commercio insieme ad alcune associazioni di categoria tra cui Confimprenditori Avellino. La firma del Protocollo si inserisce nell’ambito del nuovo modello di sicurezza partecipata, a tutela della libertà di iniziativa economica, allo scopo di far fronte alla richiesta di maggiore sicurezza avanzata dalle categorie degli imprenditori commercianti ed artigiani. L’adesione al Protocollo da parte delle principali organizzazioni rappresentative della provincia costituisce un importante segnale nell’ottica della diffusione la cultura della legalità e garantisce, nel contempo, agli operatori il sano sviluppo del mercato. Presenti, nel salone degli specchi della Prefettura, insieme alle associazioni, anche esponenti delle forze dell`ordine e dell`ispettorato del lavoro di Avellino. Le associazioni presenti, devono diffondere ai propri iscritti, il vademecum per la prevenzione del contrasto ai fenomeni delle rapine e furti e ricevere una adeguata assistenza, soprattutto in merito all’installazione di apparecchiature informatiche, elettroniche e di video sorveglianza che servono a monitorare i fenomeni criminosi ai danni dei commercianti. “Siamo soddisfatti di aver firmato l`adesione al protocollo d`intesa sottoscritto anche da altre associazioni. Quello di stamattina èstato un incontro molto proficuo dove sono state illustrate le modalità operative del protocollo. Detto questo intendo ringraziare il Prefetto di Avellino per la sua sensibilità rispetto ai temi della sicurezza e delle varie vertenze presenti sul territorio. Ciò dimostra la grane attenzione dello Stato verso i cittadini della nostra provincia – Ha spiegato il vice presidente di Confimprenditori Avellino Celestino Iannone -. Confimpreditori a livello locale e nazionale da sempre è impegnata a diffondere la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche tutto ciò che può migliorare l`attività gestionale e della sicurezza dei propri associati”.