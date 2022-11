Confimprese: Immobili commerciali, occorrono misure urgenti per scongiurare all’aumento dei canoni

“Nel mese di novembre l’inflazione è rimasta stabile all’11,8% e non ha registrato ulteriori incrementi in linea con Germania e Gran Bretagna – si legge in una nota Confimprese –. Al fine di contrastarla, la legge di bilancio è intervenuta a favore di famiglie e lavoratori. Ora è il momento, come più volte auspicato da Confimprese negli ultimi mesi, che il legislatore adotti misure urgenti per contenere l’impatto dell’inflazione sui canoni per gli immobili commerciali, che sono contrattualmente adeguati all’Istat e gravano in maniera insostenibile sui bilanci delle imprese”.