Confimprese-Jakala, consumi giù in Campania: -1,8% (sotto la media nazionale). Napoli fanalino di coda

La Campania chiude il 2025 con una contrazione dei consumi pari a -1,8%, un dato peggiore della media nazionale (-1,4%) e che colloca la regione nella parte bassa della classifica italiana. È quanto emerge dal rapporto dell’Osservatorio permanente sui consumi Confimprese-Jakala, che certifica un quadro di debolezza diffusa nel Mezzogiorno, legata soprattutto alla perdita di potere d’acquisto delle famiglie.

Nel corso dell’anno, i consumi hanno risentito di un contesto segnato da incertezza economica, inflazione persistente e pressioni crescenti sul carrello della spesa. In Campania pesa anche una tredicesima con una crescita reale molto contenuta, la più bassa degli ultimi quattro anni, che ha inciso negativamente sulla capacità di spesa delle famiglie.

A livello provinciale, l’unico segnale positivo arriva da Benevento (+0,7%), che si distingue come eccezione in un quadro complessivamente negativo. Napoli chiude invece come fanalino di coda con un calo del -2,4%, seguita da Caserta (-1,4%) e Salerno (-0,6%).

Sul fronte dei settori merceologici, il dato campano riflette un andamento simile a quello nazionale. L’abbigliamento-accessori registra la flessione più marcata (-2,1%), mentre la ristorazione contiene le perdite (-0,6%). L’altro retail chiude a -1,3%, con una dinamica interna molto differenziata: la cura della persona cresce del +2,9%, mentre l’entertainment crolla a -4,4%.

Anche i canali di vendita confermano le difficoltà strutturali. Le high street dei centri urbani registrano il calo più netto (-2,3%), mentre tengono meglio i centri commerciali (-0,3%) e i negozi di prossimità (-0,5%).

Secondo Mario Maiocchi, direttore del centro studi Confimprese, “la chiusura dell’anno a -1,4% a valore mostra una realtà variegata, con alcuni comparti in tenuta e altri in forte difficoltà. I primi mesi del 2026 presentano controcifre più contenute e potrebbero indicare una fase di stabilizzazione, ma il quadro resta fragile”.

Per la Campania, il dato finale fotografa una regione ancora esposta agli effetti della compressione dei redditi, con consumi che faticano a ripartire e una domanda interna che resta sotto pressione. Un segnale che pesa non solo sul commercio, ma sull’intero tessuto economico regionale.