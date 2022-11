Confimprese, Resca: Inflazione, bisogna agire urgentemente sul cuneo fiscale

“L’ulteriore indebolimento del quadro congiunturale emerso dai dati Istat non fa presagire un cambio di rotta nei prossimi mesi. Ad affrmarlo è Mario Resca, presidente di Confimprese. “La tendenza all’aumento dell’inflazione, determinata in massima parte dell’aumento dei prezzi energivori, dà un’ulteriore stangata ai consumi – continua -. Nel retail la crescita a volume è ferma e i margini si riducono per generare battute di cassa. Il Governo intervenga per sostenere il potere d’acquisto degli italiani. E’ necessario agire rapidamente sul cuneo fiscale per alleggerire i costi delle aziende e dare maggiore liquidità ai lavoratori per gli acquisti di prima necessità”.