Confimprese, Resca: L’onda lunga della ripresa arriverà anche alle famiglie: I semestre a +9,7%

«La fiducia dei consumatori è in flessione a causa della spinta inflattiva che, sia pure in diminuzione, incide sul carello della spesa. Siamo, tuttavia, fiduciosi perché tutti gli indicatori economici sono favorevoli all’Italia, locomotiva d’Europa davanti a Francia e Germania. Il settore dei servizi continua a crescere, sostenuto dal turismo, e l’indice di fiducia delle imprese aumenta. I dati rilevati dal centro studi Confimprese nel confronto tra il I semestre 2023 vs lo stesso periodo 2022 sono incoraggianti e mostrano una significativa crescita del totale mercato pari a +9,7%. Ciò significa che i consumi hanno quasi recuperato i livelli pre-pandemia, -3,8% vs 19, ma solo a valore e non a volume per effetto dell’inflazione. L’onda lunga della ripresa arriverà anche alle famiglie», così Mario Resca, presidente Confimprese sui dati Istat diffusi in giornata.