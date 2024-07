Confimprese, Resca: Si conferma la tenuta del retail: 5.580 aperture nel 2024, +6.6% rispetto all’anno scorso

Un mercato in evoluzione e positivo per il retail, che continua a investire aprendo 2.160 nuovi punti vendita nel primo semestre 2024 e una previsione di toccare quota 5.580 nuovi esercizi commerciali nel totale anno 2024, pari a un tasso di aperture del +6,6% sul 2023. Ad affermarlo è il Centro studi Confimprese, sulla base di dati elaborati in collaborazione con Global Strategy, nell’annuale Retail Summit sull’universo retail organizzato in collaborazione con Jakala e The Innovation Group svoltosi nei giorni scorsi a Stresa. Dall’analisi dei dati appare che i retailer dimostrino maggiori dinamicità e ottimismo verso il semestre che si è aperto in luglio con una stima di 3.240 nuovi punti vendita, equamente distribuiti tra diretti e in franchising, con una spinta maggiore nella ristorazione. Buona la ricaduta occupazionale con un impatto positivo nell’ordine di 33.264 nuovi addetti nel settore, di cui 13.200 già nel primo semestre. Alla luce di quanto sopra, si apre oggi una nuova partita per il retail: l’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle modalità di vendita e nell’organizzazioni dei negozi fisici. Se non si mette al passo, commette un errore strategico che lo condanna alla marginalizzazione. Il campione delle aziende rispondenti è composto dal 44% da retailer appartenenti al settore ristorazione, dal 26% da abbigliamento-accessori e dal rimanente 30% da altro retail (al cui interno i settori casa-arredo, elettronica e telefonia sono i più rappresentati).

“Nonostante le tensioni internazionali e le dinamiche macroeconomiche – afferma Mario Resca, presidente Confimprese (oltre 450 brand commerciali, 90mila punti vendita, 800mila addetti) – il 2024 dovrebbe essere un anno positivo per le reti di punti vendita, trainato dal settore della ristorazione. Rispetto alle stime di inizio anno registriamo una buona tenuta del retail che, rispetto al commercio tradizionale, può contare sulla forza del brand sviluppato attraverso le catene distributive. Tuttavia, siamo penalizzati dalla asimmetrie tra off e online. Il mondo del commercio è profondamente cambiato e la riforma del settore è urgente, non è pensabile richiamare e adottare decreti del 1998 o 2001 per le vendite online, quando tale canale era sconosciuto. È necessario che il legislatore riveda l’intero impianto normativo per equiparare i canali di vendita e si renda consapevole che il retail muove complessivamente 445 miliardi di fatturato. È il vero motore dell’economia italiana”.

Nelle aperture, sia pure con un consuntivo di oltre 2mila punti vendita messi a segno nei primi 6 mesi dell’anno, le imprese hanno adottato a inizio 2024 una maggiore prudenza nell’espansione delle rete commerciale, anche alla luce del contesto geopolitico internazionale e di un inizio anno non brillante per i consumi in flessione del -0,8% nel progressivo gennaio-maggio 2024 sullo stesso periodo 2023 (dati Osservatorio consumi Confimprese-Jakala). Tuttavia, non si registra una revisione delle previsioni di inizio anno. Il trend è positivo. In particolare, i dati di apertura del II semestre 2024 sono in miglioramento sullo stesso periodo 2023 in cui le aperture si erano fermate a 1.650.

2019-2024 TREND APERTURE PUNTI VENDITA II SEMESTRE 2024 3.240 II SEMESTRE 2023 1.650 II SEMESTRE 2022 1.050 II SEMESTRE 2021 920 II SEMESTRE 2019 820

Sette retailer su 10 lamentano l’eccessiva onerosità delle location

Il trend di chiusura di punti vendita dovrebbe risultare debole entro la fine del 2024 pari a circa il 2% di chiusure rispetto al 2023. Le cause sono legate all’eccessiva onerosità delle location indicata dal 70% del campione, agli interventi di razionalizzazione della rete distributiva (65%), con un’incidenza superiore rispetto al 27% indicato nel 2023. Si registra un aumento di circa 11 punti percentuali per l’eccessiva onerosità della location e 38 punti percentuali per il processo di razionalizzazione della rete. Diminuiscono invece le percentuali di rispondenti che indicano come principali ragioni le scadenze dei contratti dell’immobile commerciale (9%) o con il franchisee (4%).

Abbigliamento-accessori: meglio centri commerciali, outlet e retail park

Quanto ai canali di vendita, come nel 1° semestre, il canale di sviluppo prioritario per tutti i settori è quello dei centri commerciali/outlet, retail park e travel, indicati dal 100% delle aziende di abbigliamento-accessori, dall’82% della ristorazione e dal 62% di altro retail. Significative le aperture anche nei negozi di prossimità e aree periferiche e nelle vie dello shopping delle grandi città, privilegiate dal 38% di altro retail, dal 33% di abbigliamento-accessori e dal 29% della ristorazione.

“La ricerca condotta da Jakala – commenta Marco Di Dio Roccazzella, general manager Jakala – evidenzia diversi ambiti di applicazione dell’AI, che spaziano dal marketing e dal miglioramento della customer experience fino alle funzioni corporate, con un impatto significativo sulla riduzione dei costi, sull’efficienza e sull’aumento della produttività. L’AI generativa viene sperimentata con successo soprattutto nella comunicazione personalizzata e nel servizio clienti, grazie alla sua capacità di creare contenuti marketing su misura e automatizzare il supporto con un alto livello di sofisticazione, migliorando notevolmente l’interazione con i clienti. Il 62% dei rispondenti applica l’AI nell’ambito dell’iper-personalizzazione, incrementando l’open rate delle campagne fino al 15% e il tasso di conversione fino al 25%. Il 42% dichiara di usare l’AI per definire il mix degli investimenti di marketing e circa il 30% per prototipi e redesign dei prodotti. È interessante notare che solo il 19% dei ceo dichiara di adottare l’AI per lo sviluppo di modelli di pricing. Questo conferma che il settore retail ha ancora un ampio margine di miglioramento per sfruttare il potenziale dei dati per definire politiche di offerta e di pricing”.

L’AI generativa è una grande opportunità. Bisogna, tuttavia, lavorare per evitare che amplifichi il gap tra le grandi organizzazioni in grado di investire e trovare competenze e gli operatori medi e piccoli. “Il trasferimento delle conoscenze e la condivisione delle best practice – riflette Emilio Mango, general manager The Innovation Group – sono due tra le azioni che possono consentire alle imprese di non perdere l’occasione offerta da tecnologie esponenziali come l’AI generativa. L’organizzazione di eventi come il retail summit va proprio in questa direzione: trasformare l’innovazione digitale in fatti concreti e in progetti che possono migliorare l’efficienza operativa e la customer experience”.