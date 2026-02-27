Confindustria, a febbraio migliorano le aspettative: il 50% delle imprese prevede più produzione

A febbraio le grandi imprese associate a Confindustria segnalano un rafforzamento dell’attività produttiva. È quanto emerge dall’indagine rapida sulla produzione industriale, che registra “un miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente”.
Il 50,3% delle aziende intervistate prevede un aumento della produzione, moderato o rilevante, mentre il 38,8% si attende una sostanziale stabilità. Resta contenuta la quota di chi anticipa un calo, pari al 10,9%.
Domanda e ordini trainano, ma il saldo si riduce
Anche a febbraio domanda e ordini si confermano il principale elemento di sostegno alla produzione. Tuttavia, pur restando in territorio espansivo, il saldo si riduce rispetto a gennaio, passando dal 3,8% allo 0,3%.
Tornano positive le attese sulla disponibilità di manodopera nei prossimi mesi: il saldo è pari al 2,1%, in recupero rispetto al -1,2% della rilevazione precedente.
Costi ancora negativi, peggiorano le condizioni finanziarie
Il saldo relativo ai costi di produzione migliora, ma resta in area negativa: -3,2% rispetto al -4,6% precedente.
Scivolano invece in territorio negativo i giudizi sulle condizioni finanziarie, con un saldo di -0,7% rispetto allo 0,1% del mese precedente.
Per quanto riguarda la disponibilità di materiali, il saldo a febbraio resta positivo ma si indebolisce, passando dall’1,5% di gennaio all’1,0%. In lieve aumento, infine, il giudizio sulla disponibilità degli impianti: 0,6% contro lo 0,4% registrato a dicembre.