Confindustria, missione in Cile. Cimmino: Potenziale export di 650 mln tra macchinari, apparecchi elettrici e metallurgia

Conoscere i progetti di sviluppo in Cile e le opportunità di export per prodotti, servizi e tecnologie, incontrare aziende locali per valutare possibili partnership e approfondire le modalità di partecipazione alle gare e ai finanziamenti dell’Idb-Interamerican Development Bank. Sono gli obiettivi della missione imprenditoriale avviata oggi a Santiago del Cile, nata su impulso di Confindustria e realizzata grazie al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Santiago, l’Ufficio Ice in Cile, Anie, Anima, Ance, Oice e Assolombarda. “La presenza delle imprese italiane in Cile rappresenta un asset strategico per la crescita e l’internazionalizzazione del nostro sistema produttivo. Con un interscambio bilaterale di 2,2 miliardi di euro nel 2024 e un saldo commerciale positivo per l’Italia, il Cile si conferma un mercato dinamico e aperto, con un elevato potenziale per il nostro export, stimato in ulteriori 650 milioni di euro tra macchinari, apparecchi elettrici e metallurgia”, ha commentato la vice presidente per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti di Confindustria, Barbara Cimmino, alla guida della delegazione italiana, composta da 32 aziende, 2 associazioni imprenditoriali (Ance e Anima), Cdp e Sace.

“Le nostre aziende, alcune delle quali già fortemente radicate nel Paese, trovano nel Cile un partner solido, grazie a un’economia in espansione, a una chiara strategia di sviluppo sostenibile e a una crescente domanda di tecnologie innovative per il settore minerario, infrastrutturale ed energetico – ha aggiunto Cimmino -. Come Confindustria, proseguiremo nel sostenere le nostre imprese nell’accesso alle gare internazionali e alle opportunità di finanziamento, affinché possano contribuire allo sviluppo del Cile con il know-how, la qualità e l’innovazione che caratterizzano il Made in Italy”.

Come specificato in una nota, questa missione mira a favorire ulteriormente la convergenza tra il fabbisogno del Paese e l’offerta delle aziende italiane. Durante il Foro de Inversiones de Magallanes e l’Annual Meeting della Banca Interamericana di Sviluppo, la delegazione di imprese italiana si è distinta per il più alto numero di partecipanti rispetto a quelle degli altri Paesi.